Les pièces de 1 et 2 centimes, c'est fini: depuis ce dimanche, les commerçants arrondissent

Depuis ce dimanche, les commerçants sont tenus de ne plus utiliser les pièces de 1 et 2 centimes. Ils doivent arrondir, non pas les prix mais le montant total des achats. Du moins, en cas de paiement liquide.

La Belgique est le 4ème pays de la zone euro à prendre cette décision qui devrait signer à terme la mort des piécettes. Nous nous sommes rendus chez des commerçants.

Depuis dimanche matin, dans les commerces, si vous payez en espèces, les montants sont arrondis aux 0 et 5 centimes: "Par exemple si le client doit payer 5,22 euros, il paiera 5,20 euros. Et s'il doit payer 5,24 euros, il paiera 5,25 euros", explique une commerçante. "Aujourd'hui, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Et on a une petite boite dans laquelle on peut mettre les pièces rouges quand on ne les veut plus".