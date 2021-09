Les pertuis de Theux nettoyés à haute pression après les inondations

Un chantier exceptionnel a débuté ce jeudi à Theux. De nombreux déchets emportés par les eaux en juillet dernier sont venus obstruer des conduits souterrains. Il s’agit donc de les dégager et cela nécessite des moyens assez impressionnants.

C’est une entreprise wallonne spécialisée dans l’hydrocurage qui est à l’œuvre dans le centre de Theux. Avec un jet d’eau ultrapuissant, les pertuis, les canalisations, sont nettoyés : " Mes collègues travaillent avec une lance à haute pression sur laquelle on met un jet bien particulier pour pouvoir pousser toute la matière hors du pertuis. Dans cette matière, on va retrouver du gravier, de la terre, du sable, des gros cailloux, voire des moellons ", détaille Luc Delacuvellerie, opérateur chez Godart.

Le travail des opérateurs est particulièrement difficile car les espaces sont étroits : " Plus on avance dans le trou, moins on a d’air. On est souvent à plat ventre voire à quatre pattes, et il y a l’humidité, les courants d’air, la chaleur avec le travail, donc ce n’est pas facile tout le temps ", confirme Morgan Dal Maso, ouvrier.

Les déchets en tout genre sont triés sur place avant d’être évacués : " Nous avons tous vu les images de la A601, près de Liège, où l’ensemble des déchets est déposé et n’est pas trié, mais ici nous avons pris l’initiative de faire un tri sélectif au départ de l’enlèvement, à la sortie du pertuis, pour que tout soit trié et beaucoup plus propre après pour remettre en conteneurs ou au niveau du recyclage ", précise encore Luc Delacuvellerie.

Depuis les inondations, cette société basée à Ittre est très sollicitée. A Theux, elle travaillera durant deux à trois semaines. Une intervention qui a un coût : une facture de 178.000 euros sera adressée à la Province de Liège. Il faudra y ajouter la note pour l’évacuation des déchets.