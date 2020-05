Les Pépins plutôt satisfaits de l'obligation de porter le masque dans les commerces

Le port du masque est désormais obligatoire pour les commerçants et recommandé pour les clients. Mais certaines communes vont plus loin. C’est le cas de Pepinster où le bourgmestre a pris une ordonnance de police rendant le masque obligatoire pour les clients aussi, dans tous les commerces de la commune.

Une pancarte jaune à l’entrée de chaque commerce le rappelle, à Pepinster, porter le masque dans les magasins, c’est obligatoire. Et la mesure semble appréciée des clients : " S’il n’y a que ça pour éviter de transmettre le virus, c’est le mieux à faire donc autant le porter. Je ne me sens pas pour autant plus en sécurité parce que dans les magasins, on touche quand même les produits sans savoir si quelqu’un de contaminé l’a touché avant ou pas ", explique une cliente. " Dans la majorité des cas, c’est bien respecté et c’est normal d’imposer cela. Je trouve que toutes les communes devraient faire la même chose ", précise un autre. " Je pense que c’est une bonne solution aussi parce que certains commerces sont assez petits. Du coup, le mètre cinquante n’est pas respecté entre clients. Entre le masque et être malade, je préfère mon masque ", affirme une troisième.

Les commerçants aussi approuvent la mesure, même s’ils sont parfois dépourvus face aux clients sans masques, à l’exemple du boulanger Marc Grobet : " C’est très bien car on est confronté à toutes sortes de personnes et mes vendeuses, qui sont en première ligne, doivent absolument être protégées. Tous les clients ne respectent pas bien la règle mais on leur en fait la remarque. Ce sont souvent les jeunes qui dérogent à la règle et disent qu’ils n’ont pas de masque sur eux. Nous, on ne peut rien y faire mais on leur dit que si la police passe ce sera 250 euros d’amende ", détaille-t-il.

Petit effet de cette obligation, les personnes sortant des commerces conservent généralement leur masque dans la rue.