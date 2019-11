Les paveurs ont pris possession de la Place de Limbourg

Le bruit de marteaux percutant les pavés, ce sera le décor sonore des riverains de la place St Georges durant de longs mois. Car le chantier est de grande ampleur ; mais pas de quoi effrayer l’équipe de 4 paveurs dont Costa est le chef : "il y a plus ou moins cinq à six mille mètres carrés à faire, faut daï, daï, hein ! " Le chantier sera découpé en 6 phases : la première qui vient de démarrer, consiste à paver la rampe depuis le Thier de Limbourg jusqu’au début de la place. Les anciens pavés seront récupérés à 80 % ; ils seront de 4 types dont des galets de la Vesdre.

Le moment était très attendu par les citoyens de la commune de Limbourg: la réfection de la place Historique Saint-Georges. Comme la place est classée, le chantier consiste à repaver à l'identique les accès et le sablon de la place. Un travail minutieux et de longue haleine.

Un projet citoyen qui aboutit

Spectateur attentif du chantier, Jacques Lamotte, le président de l’asbl " Limbourg ma place " avait mis sur pied une vente personnalisée de mètres carrés de pavés pour aider au financement du chantier et dont l’opération s’achèvera fin décembre ; le président est soulagé : c'est l'aboutissement du projet qu'on a lancé il y a quatre-cinq ans. C'est un fameux travail pour les paveurs, toutes les pierres passent dans les mains, une à une; 6.600 mètres carrés ... Et quand on voit le début des travaux, c'est prometteur !

La somme récoltée par l’asbl Limbourg ma place viendra en complément du subside wallon de 854.000 euros, des 400.000 euros de l’Europe et des 200.000 euros de Liège Europe Métropole. Au total, la rénovation de la place coûtera d’1 million et demis d’ euros. Le chantier doit s’achever pour décembre 2022.