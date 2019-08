Les parkings de la SNCB bientôt payants à Landen et Tirlemont

Les parkings SNCB vont devenir tous payants - JT 13h - 19/08/2019 On n'arrête pas de vous dire qu'il faut changer vos habitudes en matière de mobilité. Et vous n'arrêtez pas de répondre qu'il faut que les transports en commun s'améliorent ! Ce qui va suivre ne va sans doute pas vous inciter à abandonner votre voiture. Les parkings de la SNCB vont en effet devenir payants, au point de coûter à certains navetteurs plusieurs centaines d'euro par an. Une facture dure pour une mobilité douce... Exemples à Tirlemont et à Landen.