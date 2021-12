Les pannes se multiplient sur le réseau Resa : trop de photovoltaïque tue le photovoltaïque?

C’est un paragraphe anodin, dans le rapport annuel de l’intercommunale liégeoise Resa : sur son réseau d’électricité basse tension, pour les particuliers, les plaintes liées aux installations photovoltaïques sont en constante augmentation depuis plusieurs années.

Elles sont majoritairement provoquées par un mauvais paramétrage de découplage de l’onduleur, lors de pics de surproduction de courant. C’est ce qui arrive dans des quartiers où des citoyens ont massivement déployé des panneaux, parfois surdimensionnés par rapport à leur consommation domestique.

Les équipes de dépannage doivent multiplier les interventions, ce qui empêche de respecter les engagements pris de résoudre les neuf dixièmes des problèmes des clients en moins d’un mois.

Laëtitia Naklicki, porte-parole de Resa :"Nous soutenons évidemment le développement de l’énergique photovoltaïque, c’est une partie de la réponse au dérèglement climatique, mais nous sommes confrontés à des difficultés ; parfois, il suffit d’intervenir chez le client et changer son onduleur de phase, parfois, il faut modifier la tension dans une cabine, mais il arrive qu’il faille renforcer le réseau, et ce sont des investissements coûteux, qui nécessitent des études approfondies pour ne pas provoquer d’autres déséquilibres, des travaux qui prennent plusieurs années, et qui sont à charge de la collectivité".

Il faut commencer à changer ses habitudes, faire tourner sa lessiveuse non plus pendant la nuit pour profiter du tarif des heures creuses, mais au contraire, pendant les belles journées ensoleillées. L’arrivée des compteurs dits intelligents et des primes wallonnes à la domotique offre quelques perspectives de solution.