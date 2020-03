Les ouvriers de la FN bossent une semaine sur deux mais avec salaire complet

Les recommandations gouvernementales incitent les entreprises à privilégier le télétravail. Mais ce n'est pas toujours possible: fraiser, usiner, tourner, couler des pièces nécessite une présence effective à l'usine. Pour quand même limiter les contacts sociaux, et freiner la propagation de l'épidémie, de nombreuses firmes répartissent les ouvriers en deux équipes, qui prestent une semaine sur deux. C'est souvent le cas dans l'industrie lourde. C'est le cas à la Fabrique Nationale, depuis ce mardi.

Avec ce geste de la direction: les travailleurs non présents sur site sont "considérés en absence autorisée, et payée, jusqu'à nouvel ordre". Le mi-temps forcé ne s'accompagne donc d'aucune perte de salaire. Du moins temporairement. Un avis au personnel annonce que ces mesures provisoires vont être réévaluées de jour en jour, et que le recours au chômage économique n'est pas à exclure.