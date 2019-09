Les objets connectés : nouveau pari de la Haute école de la Province de Liège

Une montre pour mesurer vos performances sportives, une application pour régler à distance le chauffage de votre salon : c’est ce qu’on appelle des objets connectés. Depuis peu, la Haute école de la Province de Liège (HEPL) propose un cours qui leur est consacré.

Les objets connectés sont amenés à prendre de plus en plus de place dans notre quotidien, à s’intéresser à des domaines de plus en plus pointus. Ces nouveaux outils devraient aussi faire naître de nombreux emplois dans un futur très proche. C’est donc le moment de former les professionnels de demain.

Un rêve de poulailler connecté

Créer un objet connecté de A à Z, c’est le défi que Pierre de Fooz lance à ses cinq étudiants. " Soyez attentif à votre environnement ", intime Pierre de Fooz aux cinq étudiants qui lui font face. " Essayez de trouver un événement de la vie de tous les jours qui pourrait être amélioré grâce à un objet connecté. " L’habitat, l’environnement ou encore la santé : les possibilités sont infinies

" Les grandes sociétés proposent déjà des objets connectés ", analyse Pierre de Fooz. " Mais à présent, les entreprises belges vont aussi devoir résoudre des problèmes qui sont liés à une région ou un pays et qui ne sont pas identiques dans le monde entier ". Il prend pour exemple la mobilité à Liège : " les problématiques ne sont pas les mêmes à Liège qu’ailleurs. On va essayer de trouver une réponse aux problèmes spécifiquement liégeois grâce aux objets connectés ".