Les nouveaux rythmes scolaires incompatibles avec le carnaval ? Inquiétude à Malmedy

La réforme des rythmes scolaires inquiète à Malmedy. Les nouveaux congés ne tiendront plus compte de la date traditionnelle du carnaval. Les enfants risquent d'être à l'école alors que toute la ville sera dans la rue à faire la fête. François Braibant, le bourgmestre est tellement préoccupé qu'il a écrit à la ministre !

Une exception d'une semaine pour le Cwarmê ?

Madame la ministre, le rythme sept semaines d'école - deux semaines de congé, c'est une bonne idée, mais pourrait-on faire une exception d'une semaine pour le carnaval de Malmedy ? C'est en substance que ce que voudrait le bourgmestre Jean-Paul Bastin : "les dates de carnaval sont mouvantes. On ne voudrait pas que les congés soient dissociés de la période festive. Donner quinze jours de congé aux enfants régulièrement pour qu'ils se reposent nous semble intéressant, mais ceci ne va plus coller au calendrier lunaire qui détermine les dates de carnaval."

Le président de la Royale Echo de la Warche partage les appréhensions de son bourgmestre : "le mardi de carnaval, tous les malmédiens sont masqués et participent" assure Steve Metzmacher. "Si jamais il y a école, les enfants ne pourront pas participer au cortège. Ils ont un rôle très important. Ils sont déguisés aussi et très tôt. Ils sont en costume traditionnel, beaucoup jouent dans des fanfares. Dans notre fanfare, la moitié des musiciens ont moins de vingt ans et sont scolarisés. S'ils doivent être à l'école, ce sera difficile."

On ne va pas détricoter

Le cabinet de la ministre répond que la réforme est basée sur les rythmes biologiques des enfants et qu'on ne va pas la détricoter. Mais qu'il est possible pour une école de déroger un jour au calendrier pour cause de festivité.