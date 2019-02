Les mots ciselés de Laurent Gaudé, en ouverture du Festival de Liège

Un prix Goncourt (Le Soleil des Scorta), un Goncourt des lycéens (La Mort du Roi Tsongor), des dizaines de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, Laurent Gaudé est sans conteste l'un des écrivains les plus intéressants et prolifiques de ces dernières années. Une bibliographie qui impressionne autant que son assurance calme et sa chevelure drue et blanche qui lui confère l’autorité d’un jeune sage.

Et pourtant quand il se présente sur scène, le grand écrivain s’efface, il est à hauteur d’homme, juste un narrateur, un conteur, une voix simple et naturelle qui porte les textes, de longs poèmes perclus des douleurs, de colère et d’humanités ravagées, celle de Haïti après le tremblement de terre, celle des esclaves arrachés à leur terre ou celle des citoyens du 21e siècle, abasourdis de la menace inédite des attentats intégristes. J'ai beaucoup voyagé et de chacun de ces voyages, raconte Laurent Gaudé, je suis revenu avec des poèmes. Au bout d'un moment, j'en ai eu suffisamment pour faire un recueil. Et il y a un point commun entre ces voyages, ils m'ont fait me frotter à la dureté du monde. Et l'écriture de fictions, par rapport à cela, était un peu délicate. Je ne sentais pas d'inventer une histoire avec des personnages. Le poème respectait plus le souvenir que j'avais de ces lieux, le souvenir de ces rencontres.

Les textes sont extraits de son recueil de poésie De Sang et de Lumière. Dans la salle, il faut quelques minutes pour se débarrasser des pensées de sa journée et de ses soucis quotidiens. Puis la mise au point au point se fait, la concentration du spectateur s'installe. Et on peut écouter les yeux fermés ces phrases d'apparence simple mais qui donnent naissance à des images fortes qui s'imposent à vous. L'écrivain devient donc narrateur et pour Laurent Gaudé, c'est une démarche évidente : je le fais parce que, aussi en tant que spectateur, j'aime beaucoup ces moments à voix haute. Pour moi, ce n'est pas le brouillon d'un spectacle, ce n'est pas l'antichambre d'autre chose, c'est vraiment une forme en soi. J'ai des souvenirs de lecture à voix haute ou, tout d'un coup, on a la sensation que le texte s'ouvre et que quelqu'un vous ouvre la voix dans le chemin de la syntaxe. Et du coup, on reçoit le texte avec beaucoup de bonheur et de force. L'autre raison, c'est que, au fond, je me rends compte que tout ce que j'écris est fait pour être lu à voix haute; c'est comme ça que je le travaille, je le travaille ave cette oreille là, j'ai envie d'entendre une voix s'emparer de mes mots.

Plus que des poèmes, il s'agit, pour Laurent Gaude, de poésie narrative. Chaque poème est une histoire. Et comme dans nombre de ses récits, il y a une un souffle épique, un sens de la tragédie, transmis sans emphase mais avec force. On aurait volontiers écouté un texte supplémentaire, pour prolonger cette heure particulière.