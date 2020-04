Les meuneries s'activent: forte augmentation de la consommation de farine

C'est venu subitement, quasi dès le début du confinement: la consommation de farine de pain a augmenté dans des proportions inédites pour les producteurs et distributeurs dont les chiffres se sont envolés depuis la mi-mars; ainsi à la Meunerie du Moulin du Val-Dieu, près d'Aubel, qui distribue la farine de pain produite au Moulin Meyers à Hombourg, on s'active sans relâche pour répondre à la demande. Les clients se sont en effet précipités dans les rayons: " nous distribuons essentiellement dans les moyennes surfaces gérées par des franchisés, explique Philippe Van Lathem, meunier au Moulin du Val Dieu, mais également ici même dans notre magasin de la meunerie. Quasi du jour au lendemain, la demande de farine a explosé! En fait, avec le confinement, les gens se sont dit qu'ils pourraient fabriquer leur pain eux-mêmes, chez eux, mais aussi faire de la pâtisserie ou des crêpes, autant de préparations où la farine est indispensable. Les rayons farines ont été pris d'assaut dans les grandes et moyennes surface et notre magasin de Val Dieu ne désemplit pas avec ici des clients essentiellement du Plateau de Herve".

Gros succès pour les sacs de farine au magasin du Moulin du Val Dieu - © RTBF Philippe Collette

Alors qu'en temps normal, la Meunerie du Val Dieu ne vend qu'une ou deux tonnes de farine panifiable par semaine, depuis le confinement, les ventes ont été multipliées par 15: " chaque semaine, poursuit Philippe Van Lathem, 20 à 25 tonnes de farine en conditionnement de 1 ou 5 kilos sortent de la Meunerie; c'est une situation totalement inédite; on a l'impression que les gens avaient besoin d'un certain retour aux sources." Une surconsommation qui n'a toutefois pas entrainé de modification dans les prix; par ailleurs, et c'est une bonne nouvelle pour les meuniers, le froment est loin d'être en pénurie. Autre aspect, positif également, l'augmentation des ventes a entrainé l'engagement de personnel à Val Dieu où six intérimaires à temps partiel ont été recrutés; mais les gérants du Moulin aubelois le savent, cette situation exceptionnelle et bienfaisante pour les finances est temporaire: " lorsque le déconfinement va commencer, prédit le meunier aubelois, les clients vont reprendre leurs habitudes de faire leurs courses comme avant avec l'achat de pain dans les grands magasins et boulangeries, mais je ne désespère pas de voir un petit pourcentage de clients continuer à acheter leur farine chez nous pour fabriquer leur pain à domicile." La crise du Covid 19 sera-t-elle synonyme, dans certains secteurs, de changement de comportement chez les particuliers?