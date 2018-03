Les métallurgistes liégeois de la FGTB ont un nouveau "patron"

C'est Thierry Grignard qui, à la fin décembre, va succéder à Francis Gomez, qui part à la retraite après quinze ans à ces fonctions. Thierry Grignard est un ex-ajusteur mécanicien chez Balteau, à Beyne Heusay, et actuellement il occupe le poste de premier secrétaire de cette fédération. Il a été choisi à l'issue d'un vote à bulletins secrets, ce mercredi: il a recueilli aux alentours de 80% des suffrages, face à Antoine Fanara, de la régionale herstalienne, ancien délégué de la Fabrique Nationale.

Difficile de dire sur quels critères les membres du comité provincial des métallurgistes FGTB ont départagé les deux concurrents: les programmes que les deux hommes ont présentés se sont résolument inscrits dans la continuité des orientations actuelles. C'est donc peut-être une question de "profils": le vainqueur a vraisemblablement été jugé moins carré, plus consensuel, moins gréviculteur que son adversaire. A moins qu'il ne faille chercher une explication plus sociologique: c'est peut-être un signe de l'évolution du bassin industriel, puisque c'est désormais l'entreprise TNT (dont s'opccupe Thierry Grignard) qui compte le plus d'ouvriers, le plus d'affiliés de cette centrale syndicale au niveau liégeois.