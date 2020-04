Les médecins reçoivent de plus en plus de pression des familles

Covid-19 : menaces de poursuites pour mettre sous respirateur - JT 13h - 06/04/2020 Les médecins qui s'occupent des cas les plus graves reçoivent de plus en plus de pressions des familles. En région liégeoise, certains ont été menacés de poursuites légales s'ils ne mettaient pas un patient sous respirateur. Ils ont du plier.