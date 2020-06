Les médecins généralistes retrouvent le sourire, même derrière leur masque

Depuis 3 mois, les médecins généralistes favorisent les consultations par téléphone. Petit à petit, eux aussi se déconfinent. Le Docteur Jean Hick a le sourire. Pourtant, entre chaque patient, il fait le ménage. "Je désinfecte la chaise, le bureau, les outils. Ça me prend 10 minutes. Je m’arrange aussi pour que les patients ne se croisent pas", explique le médecin. La salle d'attente est à présent dans le couloir: une chaise et du désinfectant. Les habitudes des patients sont chamboulées, mais ils sont en général soulagés de revoir leur médecin traitant

Ce lundi, Jean Hick a repris les consultations dans son cabinet : "Je suis super content. On fait aussi ce métier pour le côté social. C’est quand même beaucoup agréable", explique-t-il.

Sa consœur Charlotte Duysens, elle, poursuit les consultations par téléphone et vidéo, à raison de 50/50.

Aujourd’hui, elle reprend progressivement les consultations au cabinet à raison d’une dizaine de clients par jour.

"On a repris progressivement les consultations depuis 4 semaines. Et puis, maintenant, on est à une dizaine de patients qu’on n’a plus vu depuis trois mois qu’il faut suivre pour des pathologies chroniques", ajoute Charlotte Duysens, médecin généraliste. Et de préciser : "Ça fait du bien. Par contre, les consultations régulières dans les maisons de repos par exemple, je n’ai pas encore repris".