Les marionnettes liégeoises, les oubliées du déconfinement culturel

Voilà une forme de spectacle qui risque fort de ne pas redémarrer avant octobre ou novembre: le théâtre de marionnettes. Les montreurs sont évidemment en inactivité forcée depuis mars. Mais par rapport aux autres arts de la scène, la reprise s'annonce encore plus laborieuse.

Matthieu de Brogniez, du Théâtre à Matthi, en témoigne: "Nous sommes complètement itinérants, nous n'avons pas une salle fixe, donc, nous dépendons d'autres structures pour nous accueillir, comme les écoles ou les comités de quartier. Mais malgré le retour des enfants dans les classes, les fêtes de fin d'années scolaires sont annulées; nous nous adressons à un public à partir de trois ans, et il faut une certaine proximité entre le spectateur et la marionnette, et puis surtout, pour que l'enfant se sente en sécurité par rapport aux personnages, il a besoin de se sentir en sécurité au milieu de ses copains…"

Difficile donc d'isoler les bambins les uns des autres pendant une bataille qui fait rage entre Tchantchès et les sarrasins. Difficile d'exiger que chacune et chacun reste sagement assis sur son banc, au lieu de participer activement et d'aider Tchantchès à battre les méchants. Question d'ambiance...

Le mois de septembre est traditionnellement riche en fêtes de rues. Mais actuellement, personne ne peut prévoir les mesures concrètes que le gouvernement va imposer en fonction de la situation sanitaire. Les marionnettes à tringles vont sans toute rester en penderie jusqu'à l'automne...