Les marchands ambulants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus exercer

Les marchands ambulants de l’alimentaire ont le blues. Alors que les grandes surfaces peuvent rester ouvertes et que certains marchés bruxellois peuvent continuer à fonctionner en ce qui concerne les échoppes d’alimentation, d’autres communes n’autorisent pas ces mêmes marchands ambulants.

Nous pouvons respecter les normes

C’est le cas en province de Liège où exerce le poissonnier Georges Vanstipelen : "On est dans une mauvaise situation parce qu’on est à l’arrêt complet. On ne comprend pas, parce que nous pouvons respecter les normes. On avait déjà pris des dispositions comme servir un client à la fois. Nous avions déjà les comptoirs frigos ainsi que les vitres qui sont à plus d’un mètre cinquante des clients. On avait du gel pour que les clients puissent se laver les mains. Et puis, on est à l’extérieur et ça c’est important".

