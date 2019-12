Les manutentionnaires de Tnt-FedEx passent tous sous statut d'employés

Lundi, les treize cents travailleurs de la société FedEx vont être informés d’un protocole d’accord qui vient d’intervenir entre leur entreprise et les organisations syndicales. Ils vont passer du statut d’ouvriers à employés. C’est une "harmonisation par le haut", d’une ampleur totalement inégalée, à l’échelle belge, et c'est une vieille revendication de la FGTB.

L’avantage n’est pas salarial. Il consiste principalement en des préavis plus longs en cas de licenciement, et une dégressivité plus lente dans le maintien des rémunérations en cas d’absence pour maladie ou en cas d’accident de travail. Ces changements représentent néanmoins un certain coût pour l’employeur, surtout en cas de restructuration : il manifeste donc la volonté de FedEx de rester à Bierset.

Les emplois dans la logistique, à l’aéroport, sont souvent considérés comme des postes de piètre qualité, pour du personnel très faiblement qualifié. L’octroi d’un statut d’employé à ces gens rompt avec ces appréciations négatives.