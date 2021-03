Les manifestations interdites ce samedi à Liège

Toute manifestation sera interdite ce samedi sur tout le territoire de la Ville de Liège. Le Bourgmestre Willy Demeyer vient de prendre un arrêté en ce sens. Un dispositif policier important , visible et non-visible, précise un communiqué de la police, ainsi que des moyens spéciaux seront déployés.

La police de Liège confirme avoir été informée d'un appel à rassemblement samedi Place Saint-Lambert. "Le principe de précaution face à un appel non quantifiable prévaut au sein des Autorités afin d’éviter de nouveaux troubles à l’ordre public", ajoute le communiqué.

Le parquet a indiqué avoir interpellé vendredi après-midi deux auteurs de messages incitant à la manifestation samedi à Liège et qui circulent sur les réseaux sociaux. Le parquet et la zone de police de Liège se sont associés pour effectuer un screening sur les réseaux sociaux après la diffusion de ces messages, ce qui a mené à l'interpellation de deux personnes, précise Catherine Collignon, en charge des relations avec la presse. Elles ont expliqué qu'elles appelaient à la manifestation et non aux émeutes. L'enquête à leur sujet est toutefois toujours en cours.