Les maisons de repos plus attentives à la déshydratation en période de chaleur

La chaleur ne quitte pas la Belgique depuis plusieurs semaines et la température devrait encore augmenter cette semaine avec même un risque annoncé de canicule à plus de 30 degrés.

Pour les personnes âgées, ce n'est pas facile à gérer car celles-ci ne ressentent plus la soif et risquent dès lors plus rapidement la déshydratation.

Dans les maisons de repos, c'est un facteur qui est pris en compte. C’est le cas à la Clairière de Fayenbois, un établissement des hauteurs de Liège. Avec ses 73 chambres et plus de 80 résidents, le travail ne manque pas pour le personnel de la maison de repos car en période de chaleur, il faut s'adapter : " Il y a des tournées d’hydratation qui sont faites assez régulièrement, avec de l’eau fraîche, plate ou pétillante, avec des sirops au goût de chacun. Les menus sont aussi adaptés. Les cuisiniers font leur menu généralement deux ou trois mois à l’avance mais ici, ils avaient prévu un autre dessert et ils s’adaptent en servant de la glace. Ils ont des repas essentiellement froids car ça rafraîchi un peu les résidents ", détaille Stéphanie Van De Sande, infirmière.

Des ventilateurs et climatiseurs dans les salles communes viennent aussi compléter le dispositif. Amélie, 91 ans, en a bien besoin car la chaleur, elle en souffre : " Je la ressens beaucoup. Ça donne chaud à la tête et je suis nerveuse à cause de la chaleur. Je la combats en restant à ma place et en lisant ou en faisant du bricolage. Je bois moyennement. Je n’en éprouve pas le besoin mais je bois bien le matin : un jus d’orange et un café. Avec la chaleur, je me sens plus fatiguée. Beaucoup plus ", explique la nonagénaire.

Bien s'hydrater, même lorsque l'on a pas soif, c'est la première règle à observer en période de forte chaleur, et cela ne vaut pas que pour les personnes âgées.