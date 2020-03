Les magasins liégeois de la chaîne Brico en arrêt de travail, ce mardi matin

Après les mesures de restrictions pour le commerce non alimentaire, samedi, les enseignes de bricolage ont connu des records d’affluences, ce lundi. A tel point que certains magasins de la chaîne Brico ont triplé le chiffre d’affaires. Et les travailleurs se montrent désormais inquiets. Selon Nectaria Saroglu, syndicaliste, "les travailleurs n’ont pas de gants, pas de gel pour se désinfecter ; les gérants disent qu’ils laissent entrer quelques personnes à la fois, mais les clients sont quand même nombreux, et leurs comportements sont parfois problématiques. Ils viennent avec des masques, mais ils prennent leurs enfants avec eux. Je ne comprends plus !"

Les employés des divers sièges de la région liégeoise ont observé un arrêt de travail, et les délégués du personnel ont été convoqués pour une réunion de concertation en fin de matinée. Elle pourrait déboucher sur une fermeture pure et simple, comme c’est le cas, depuis le début de semaine, dans d’autres secteurs de la grande distribution.