Les magasins de tissu croulent sous les commandes

Le port du masque en tissu - ou de confort - jouera un rôle clé dans la phase de déconfinement qui débutera le 4 mai prochain. Ces propos sont ceux de la Première ministre Sophie Wilmès.

Dès lors, nombreux sont les Belges qui confectionnent leurs propres masques. Et pour cela, il faut principalement du tissu. Les magasins spécialisés croulent sous les commandes. Nous nous sommes rendus dans l'un d'eux, sur les hauteurs de Liège.

A peine arrivés, le téléphone sonne. "Cela n’arrête pas", nous confie Flavia. Depuis plus d'un mois, les appels s'enchaînent. "On essaye de répondre, et quand on n'y arrive pas, on rappelle le plus vite possible" ajoute la vendeuse. Chaque fois, la demande est la même : du tissu et des élastiques pour fabriquer des masques maison. Dans certains cas, la quantité commandée ne permet de confectionner que quelques masques, pour la famille. Mais la majorité des commandes sont plus imposantes: "Ici, je suis en train de tirer 140 mètres d'élastique. Cela va permettre de faire 280 masques" explique Miriam. Voilà 24 ans qu'elle travaille dans ce magasin de tissu, et elle n'a jamais vu ça. "Jamais non, et les grandes commandes sont nombreuses. Il y a beaucoup de personnes qui savent coudre et qui vont fournir les amis, les voisins, les pharmacies".

Des commandes pour fabriquer 70.000 masques

Ces "petites" commandes ne sont rien comparées à celles passées par des communes et des entreprises, comme nous l'explique Michal Graus, responsable du magasin: "On nous demande parfois 50 à 70.000 masques, ça fait beaucoup de travail et beaucoup de tissu à débiter". Tellement de travail que les équipes doivent travailler plus longtemps. "C'est très éprouvant physiquement, on finit parfois très tard, voire très tôt le lendemain matin. Et puis, émotionnellement aussi c'est très fort, on sent l’anxiété des clients dans leurs appels".

C'est un privilège de pouvoir aider

C'est donc une période chargée pour les employés. Les journées sont plus longues, plus intenses, mais ils sont ravis de pouvoir lutter à leur façon contre ce coronavirus. C'est le cas d'Aitina: "Je suis contente. Ça fait quelque temps que je travaille ici. C'est une situation vraiment spéciale, et d'avoir pu vivre ça, d'avoir pu se dire qu'on a contribué à pouvoir aider des personnes, c'est un privilège".

Ici, une dizaine de personnes sont sur le pied de guerre, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce lundi, le magasin rouvrira ses portes. Un retour aux affaires qui risque d'alourdir encore un peu plus la charge de travail.