Les magasins Carrefour-Mestdagh de Ans, Cointe, Blonden et Tilff en grève

Les 4 magasins Carrefour-Mestdagh de la région liégeoise sont fermés. Le personnel a débrayé spontanément ce jeudi après-midi. En cause, les négociations actuellement en cours sur la restructuration des magasins. Selon nos informations, la direction envisagerait de réduire de 30% les heures de travail dans les magasins. Cette annonce a provoqué un gros coup de colère dans les enseignes Mestdagh, mettant ainsi les quatre magasins à l'arrêt. Des assemblées des travailleurs auront lieu demain pour informer les travailleurs et envisager ou non la reprise du travail