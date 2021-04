Les lunettes du Jeudi Saint, une tradition bien ancrée à Verviers

Une tradition de l'époque florissante du textile

Daniel Soret, boulanger chez George. - © RTBF - Philippe Collette

Daniel Soret est boulanger chez George. Il nous explique l'origine précise des lunettes du Jeudi Saint: "C'étaient les patrons qui recevaient les travaux des ouvrières qu'on appelait les noppeuses et qui, bien entendu, travaillant à domicile, commettaient des petites erreurs dans leurs travaux. Des erreurs que le patron faisait semblant de ne pas voir. Et pour symboliser ce manque de clairvoyance, il offrait des lunettes à son personnel. La tradition a perduré. Les boulangers, essentiellement de Verviers, ont continué à produire cette lunette".

Et aujourd'hui encore, les lunettes ont toujours un certain succès auprès de la clientèle: "Certains patrons, qui n'ont rien à voir avec le textile, offrent des lunettes à leur propre personnel".

Un gâteau de Verviers mis en forme différemment

La recette de la lunette est en fait celle du gâteau de Verviers, mais mise en forme différemment: "C'est donc une pâte levée et sucrée avec de la matière grasse et du sucre. Mais la finition peut différer. Ici, on fait des lunettes fourrées, c'est-à-dire qu'on y place de la crème pâtissière. On peut les faire aussi avec des amandes. Mais la vraie lunette, c'est la lunette nature, en gâteau de Verviers".

Le Jeudi Saint, l'atelier de la boulangerie est consacré presqu'exclusivement à la cuisson des lunettes: "On continue à faire du pain. Mais en pâtisserie, c'est la lunette, et rien que la lunette" confie Daniel Soret.

La cuisson des lunettes a déjà commencé mercredi, mais c'est évidemment en ce Jeudi Saint que les grosses ventes sont prévues. Il en restera sans doute encore un peu vendredi dans les comptoirs des boulangeries, mais pas plus tard. Après, il faudra attendre un an pour à nouveau déguster les traditionnelles lunettes de Verviers.