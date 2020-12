En pleine crise du coronavirus, les "lockdown party" se sont multipliées ce weekend, notamment en province de Liège.

Ces fêtes clandestines ont rassemblé plusieurs dizaines de jeunes fêtards, et la police est intervenue, notamment dans la grotte de Caster, un site protégé de la Montagne St-Pierre, sur la commune de Visé.

Une quarantaine de jeunes verbalisés à Visé

Une fête clandestine y a en effet rassemblé une cinquantaine de fêtards. Les policiers de la Basse-Meuse ont débarqué vers 8 heures du matin, alors que la fête battait son plein depuis près de 4 heures. Viviane Dessart, la bourgmestre de Visé: "Quand les policiers sont arrivés sur place, il restait une trentaine de personnes. Ils ont eu de la chance car les trois organisateurs étaient toujours sur place. Plusieurs procès-verbaux ont été dressés et ils ont saisi une partie de la sono. Mais d'après l'inspecteur, il y avait certainement beaucoup plus de monde, une population relativement jeune, entre 18 et 20 ans. Des gens d'Anvers, de Mons, des Pays-Bas. Et d'après les procès-verbaux, les organisateurs viendraient de Flandre et de Mons".

Et ce n'est pas la première fois que des fêtes clandestines sont organisées dans cette grotte: "Ce n'est pas la première fois, et la DNF a prévu de sécuriser avec des barrières pour pouvoir fermer l'accès à ce site étant donné qu'en organisant des manifestations comme celle-là dans les grottes, la sono et le bruit pourraient provoquer des éboulements. Au niveau de la sécurité, ça pose un sérieux problème".

Au total, une quarantaine de jeunes ont été verbalisés. Des amendes qui peuvent être salées: 250 euros par fêtard, et jusqu'à 750 euros pour les organisateurs.

Huit procès-verbaux dressés à Eupen

Une autre lockdown party a eu lieu à Eupen, où une fête clandestine avait été organisée dans un appartement. Elle a rassemblé des jeunes de la région, tous âgés d'une vingtaine d'années. Il y avait de la musique, de l'alcool, et pas de masque. La police s'y est invitée vers 5 heures du matin ce dimanche. Elle a sifflé la fin de la récré et rédigé 8 procès-verbaux.

Le ministre de la Justice réclame une "tolérance zéro"

La tolérance zéro face à ces fêtes clandestines. C’est ce que demande désormais le ministre de la Justice. Le collège des procureurs-généraux va se réunir cet après-midi pour clarifier la façon de respecter l’État de droit dans le cadre des règles sanitaires. Ils devraient notamment discuter de la possibilité d’utiliser des drones pour les contrôles, comme cela a été annoncé pour les réveillons en Flandre.