Les lieux culturels commencent peu à peu à reprendre vie après deux mois et demi de léthargie

C’est le cas du Musée communal des Beaux-Arts et de la Céramique à Verviers, le Musée Jean-Simon Renier, son fondateur. Sa réouverture était nécessaire pour garder le contact avec le public. Des aménagements, un peu "anachroniques", ont dû être réalisés dans un bâtiment datant de 1661, comme un circuit tracé sur les trois niveaux.

Il y a plein de belles choses à découvrir dans les musées de Verviers

Un circuit expliqué par Caroline Henry, la responsable des musées communaux verviétois : "Ils rentrent par l’entrée principale à gauche. Ils arrivent directement devant les agents de l’accueil qui sont protégés par des plexiglas. Ils commencent par le rez-de-chaussée. Ensuite, ils suivent la rubalise dans les escaliers jusqu’à l’étage où il y a de nouveau un parcours pour visiter les salles de l’étage. On a un petit musée provincial donc on ne s’attend pas à avoir des centaines de personne qui viennent déambuler dans le musée. On voulait réouvrir parce que ça fait deux ans que je suis ici au musée et il faut captiver le public verviétois. C’est vrai que d’habitude c’est plutôt un public scolaire et familial donc pour le moment on ne peut plus faire ça mais on tenait à recommencer pour montrer aux gens qu’on est là. Il ne faut pas nous oublier. Il y a plein de belles choses à découvrir dans les musées de Verviers".

Réouverture donc du Musée des Beaux-Arts-de-Verviers situé au numéro 16 de la rue Renier, en centre-Ville. Les visites ne s’effectuent que sur réservations du mercredi au dimanche de 13 à 17 heures. L’autre musée communal verviétois, le Musée d’Archéologie et de Folklore de la rue des Raines, reste quant à lui fermé.