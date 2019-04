Les Liégeois sont invités à participer à l'actualisation du projet de ville

Liège a lancé son projet de ville 2025 ce mardi soir. Ce plan stratégique de développement sous-tendra les politiques communales pour les six prochaines années en reprenant les grands objectifs à atteindre et les principaux projets et actions qui doivent y mener.

Comme elle le fait depuis 2003 - elle était alors pionnière en la matière - la Ville de Liège va concevoir son projet de ville de manière participative. Les Liégeois sont invités à contribuer à son élaboration, donc à déposer des projets d'ici au 6 juin prochain. "Ils peuvent aller tout d'abord sur le site web liege2025.be.", explique Jean-Christophe Peterkenne, le directeur stratégie et développement de la Ville, "Ce sera très intuitif, très facile. Mais il n'y aura pas que cela. Il y aura une brochure papier distribuée dans toutes les boîtes-aux-lettres liégeoises. Les Liégeois pourront renvoyer gratuitement leurs propositions, tout simplement à travers un formulaire. Au-delà de cela, il y aura également des ateliers-citoyens dans tous les quartiers de Liège. C'est terriblement important d'aller à la rencontre des citoyens. Et puis les associations pourront rencontrer leurs membres à partir des guides méthodologiques et pédagogiques que nous avons réalisés. Les écoles sont invitées à contribuer. L'essentiel c'est que tous ceux qui souhaitent exprimer un avis, et qui peut-être n'y pensent pas à l'heure actuelle, puissent le faire. Une fois tous ces projets déposés pendant deux mois, les citoyens pourront voter, choisir des projets, ce qui permettra de dégager des tendances sur les souhaits exprimés par les citoyens. Puis il appartiendra au Collège communal d'analyser tout cela et de proposer les lignes directrices pour les 6 ans à venir au Conseil communal au mois de septembre.