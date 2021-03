Les jonquilles sont de retour: attention, il y a des règles quant à leur cueillette

Avec leur retour, cela sent bon l'arrivée prochaine du printemps. Les jonquilles sont déjà en fleurs en pas mal d'endroits, de quoi ravir les promeneurs toujours très friands de la belle couleur jaune et fraîche de cette plante qui parsème prairies et sous-bois. Mais attention, les jonquilles ne peuvent pas être cueillies dans les réserves naturelles, et ailleurs, elles doivent être coupées avec parcimonie.

Nous sommes allés nous en rendre compte en bordure d'une réserve naturelle près de Lontzen.

Le coup d’œil est superbe. Les sous-bois de la réserve naturelle du Hohnbach, entre La Calamine et Lontzen, sont déjà recouverts d’un formidable tapis de jonquilles, à la grande joie des promeneurs: "On ne savait pas si elles étaient déjà là, mais la surprise est là. On est contentes, surtout avec le ciel bleu, c'est fantastique". "Le jaune, c'est le début du printemps, le soleil, la chaleur qui revient. On les admire, mais on ne les cueille pas".