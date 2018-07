Les jeunes réformateurs liégeois ont quelques soucis d'argent

La campagne électorale d'octobre s'annonce plusque jamais orientée vers les réseaux sociaux. Mais les nouvelles technologies de propagande ne sont pas sans risque. Le mouvement réformateur est occupé à l'apprendre à ses dépends, à Liège, avec une récolte de fonds qui, pour l'instant... est un flop!

Les quinze candidats de la liste MR ont fait appel à la jeune entreprise liégeoise, Crowd'In, et ils ont obtenu le renfort de Christine Defraigne et Gilles Forêt. L'objectif de départ, 4949€ a été ramené à 1515€: et pour cause, ce mardi, après toute une semaine d'appel aux dons, la plate-forme informatique indique.... trois contributeurs.

Habituellement, dans ce genre de démarche, il convient d'offrir un cadeau, en fonction de la somme versée. Les jeunes réformateurs proposent, en guise de contre partie, une visite de la maison libérale, une promenade dans son quartier avec un élu sortant de son choix, pour le sensibiliser à ses problèmes, ou encore une soirée avec les têtes de liste. Visiblement, le succès n'est pas au rendez-vous: payer pour obtenir l'accès à un décideur ou un futur décideur, ce n'est pas encore entré dans les moeurs. L 'offre, à l'évidence, ne recontre pas de demande . Le virtuel est parfois plus cruel que le monde réel.