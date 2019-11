Les jeunes manifestent à Liège pour le climat… et contre Alibaba

Les jeunes de "Youth for climate" et "Student for climate" vont à nouveau marcher pour le climat ce jeudi à Liège. L’appel a été lancé aux étudiants du secondaire et du supérieur de toute la province de Liège, notamment via les réseaux sociaux. Il s’agira de la première marche depuis plusieurs mois et la première depuis la rentrée scolaire. Ce sera un vrai test de mobilisation. Ils ont été jusqu’à 15000 à défiler dans les rues de la cité ardente l’année dernière et étaient encore 7000 lors de la dernière marche organisée il y a 6 mois. "Nous on serait déjà contents s’il y avait quelques centaines d’étudiants", précise Antoine Poncelet, 18 ans, en première bac aux HEC, porte-parole du mouvement. "On serait encore plus satisfaits si les étudiants viennent des quatre coins de la province, ça démontrerait que toutes les écoles sont impliquées et luttent contre ce changement climatique. Mais ce sera difficile d’atteindre à nouveau les 15000 participants car à l’époque, on était encore convaincu que les lignes allaient bouger au niveau politique. Or avec la loi climat qui n’est pas passée, on a vu qu’il n’y avait pas vraiment de changement, et on se pose dès lors des questions sur l’avenir de notre mouvement"

Alibaba, "désastre écologique et social"

A l’occasion de cette nouvelle mobilisation, ces jeunes comptent notamment pointer du doigt le géant Alibaba, qui s’implante à l’aéroport de Liège : Pour Louise Parisis, 20 ans, en troisième bac aux HEC "Cette pollution liée au trafic des avions, ça nous mécontente fortement. Et même si un pôle emploi va être crée à Liège, on n’est pas sûrs que les normes sociales seront respectées par la multinationale chinoise". Selon Antoine Poncelet "les luttes écologiques et sociales sont liées, il faut prendre en considération l’aspect humain de l’implantation d’une telle entreprise et pour nous, il s’agit clairement d’un désastre écologique et social"

Le rassemblement pour cette marche en faveur du climat aura lieu à 13h00 devant la gare des Guillemins. La dislocation est prévue place St-Lambert, aux alentours de 15H30