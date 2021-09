Les jardiniers débordés après un été pluvieux

A Limbourg, près de Verviers, ce magnifique château est transformé en gîte. Dans quelques jours, les lieux seront inaugurés. Les jardiniers travaillent d'arrache-pied et préparent le sol pour semer la pelouse. Brice Leidgens, gérant de la société Leidgens: "Idéalement, les meilleurs mois, c'est mai et septembre, en sachant que le risque en mai, c'est d'avoir de la sécheresse, qu'on n'a pas ou quasi plus en septembre. Il y a plus d'humidité. Les pelouses que l'on réalise en septembre sont donc des pelouses qui ont plus de chance de sortir parfaitement".

A un autre endroit du parc, des rhododendrons seront plantés. Chaque journée du mois de septembre est précieuse. Brice Leidgens: "Par la suite, il y aura les plantations qui devront être terminées. Il y a quelques arbres qui vont être plantés avant, des arbres en motte. Le reste, le principal des plantations, sera fait en novembre, avec des racines nues, qui ne peuvent pas être plantées avant".

Avec les conditions climatiques, tout pousse partout

A Villers-le-Bouillet, près de Huy, Mathieu Leunen, gérant de la société Temps & Cerises, donne les consignes de travail à son équipe. L'entreprise familiale de jardinage croule sous le travail: "On a énormément de travail avec les conditions climatiques qu'on a pour le moment, pluie, soleil, tout pousse partout, on n'arrête pas au niveau de la tonte des pelouses. Les tailles de haies, au lieu de les tailler deux fois, on est pratiquement à trois tailles par an. On est de tous les côtés".

Vu les circonstances, les jardiniers acceptent d'adapter leurs horaires pour satisfaire les clients. Mathieu Leunen: "On n'a pas le choix, parce que si on annonce de la pluie le lendemain, il faut que le chantier soit terminé. On a déjà pris beaucoup de retard vu les conditions climatiques précédentes, on ne peut donc pas se permettre d'encore prendre du retard sur les chantiers. Une fois qu'il fait bon, il faut qu'on avance un maximum".

Les plages de travail sont complètes pour les jardiniers qui profitent de tous les instants pour avancer dans les multiples réalisations.