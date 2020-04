Les jardineries et les pépinières vont pouvoir rouvrir leurs portes dans les prochains jours

A l’instar des magasins de bricolage, les jardineries et les pépinières bénéficient du léger assouplissement des mesures de confinement décidé hier par le Conseil national de sécurité.

Redémarrage sur les chapeaux de roues

Pour Frédéric Droeven, pépiniériste à Louveigné près de Liège et administrateur de la fédération wallonne horticole, cette autorisation de réouverture était cruciale : "C’est le soulagement. Nous, on avait continué à travailler à l’intérieur du magasin en faisant des livraisons. Donc, on avait déjà équipé le personnel avec des masques. Là, on va revoir tout le dispositif du magasin pour avoir notamment des séparations au niveau des caisses. On a eu un gros rush avant le confinement et on a reçu énormément de commandes parce que beaucoup de gens cherchent à s’occuper. A mon avis, on va avoir beaucoup de clients notamment pour tout ce qui est plante, jardin, balcon et terrasse".

Les jardineries et pépinières vont pouvoir rouvrir dans les mêmes conditions que les supermarchés, autrement dit en respectant les distances de sécurité entre clients et membres du personnel.