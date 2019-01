Les infrastructures de Maison-Bois (Theux) bientôt plus adaptées ?

L'asbl Tennis de Maison Bois, sur les hauteurs de Theux, souhaite réaliser des travaux pour pouvoir continuer à accueillir diverses manifestations caritatives ou festives. D'où le lancement d'une étude d'incidence sur l'environnement pour sa salle de spectacle. Une réunion d'information sur le projet est d'ailleurs organisée ce mercredi en fin d'après-midi.

" On va relever l’ensemble des infrastructures et on va relever les normes actuelles. Au niveau de la salle de spectacle, nous avons introduit une demande pour une capacité d’accueil de 1999 personnes mais il faut savoir que les pompiers ont remis un rapport validant 1300 personnes simultanément ", explique Audric Collette, administrateur de l’asbl.

" Nous, ce qu’on souhaite vraiment dans ce projet, c’est pouvoir continuer à accueillir les manifestations caritatives que nous avons comme Zentopia, les Enfants d’abord, et autres, mais aussi d’autres manifestations festives comme la Saint-Nicolas des étudiants ", ajoute-t-il.

L’administrateur ne ferme pas non plus la porte à l’accueil de concerts, mais ce n’est pas une priorité : " Il y en a eu il y a longtemps donc pourquoi pas ? On serait ouvert à toutes collaborations futures, mais ce n’est pas l’objectif du permis d’incidence de multiplier les évènements dans la région ", confirme-t-il.

La réunion d'information est programmée ce mercredi à 18h à l'asbl, Drève de Maison Bois 37 à Theux. Les remarques sur le projet pourront être rentrées auprès du Collège communal theutois dans les quinze jours.