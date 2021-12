Les importations et importations de vaccins ont boosté l’aéroport de Bierset

La fin de l’année approche, et c’est déjà l’heure des premiers bilans. Pour LiègeAirport le résultat s’annonce plus que positif : 1,4 million de tonnes, c’est le volume global des marchandises qui ont transité par Bierset. C’est une croissance de plus de 30%, par rapport à l’an dernier, déjà en hausse de 24% par rapport à l’année précédente. A titre de comparaison, c’est le double de 2015…

Quelle est la part du médical, dans ce chiffre d’affaires ? C’est le brouillard : les compagnies aériennes exigent des accords de confidentialité sur ce qu’elle transporte. Des masques, des respirateurs, des vaccins ont été importés et exportés, c’est une certitude ; mais lesquels ? Vers où ? Pour le compte de qui ? Mystère. Une approximation évoque une augmentation de 60% pour ce secteur. D’autres opérateurs, ailleurs, ont compris l’intérêt de se spécialiser dans les vols sanitaires ou humanitaires : ça se développe partout ou presque. Pour LiègeAirport, il est capital de conserver des parts de ce marché, et donc de mener des campagnes de notoriété. Pour comprendre l’enjeu économique, il faut savoir que, mis bout à bout, les entrepôts à température contrôlée représenteraient une superficie de près de quatre hectares.