Les Iles de Paix reviennent ce week-end et innovent

L’opération Iles de Paix est de retour ce vendredi et ce week-end. L’opération fondée par le Prix Nobel de la paix Dominique Pire en 1962 en est à sa 50e édition. 22.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles y participeront pour vendre les célèbres modules mais aussi cette année deux nouveaux produits. En région liégeoise, la mobilisation sera de nouveau importante.

"Nous nous adressons et nous accompagnons des familles de producteurs, d’agriculteurs, avec pour objectif qu’ils puissent produire des aliments de qualité, des aliments biologiques, et qu’ils puissent se nourrir eux, leur famille et les consommateurs, tout en améliorant concrètement leurs conditions de vie", explique Kathia Morano, responsable de la récolte de fonds des Iles de Paix. Des agriculteurs qui se trouvent au Pérou, au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda et en Tanzanie.

Iles de Paix est aussi active en Belgique avec un programme d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Elle s’appuie d’ailleurs sur les écoles pour sa campagne puisque 22.000 élèves de primaire et de secondaire d’écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles participeront à l’opération, sur un total de 40.000 bénévoles.

"Nous serons présents dans toutes les grandes chaînes de supermarchés et dans les centres commerciaux. C’est vrai que ce sera une mobilisation assez intense, notamment en province de Liège", affirme-t-elle.

Outre les célèbres modules et bracelets vendus 6 euros, deux nouveaux produits seront aussi proposés cette année : "Il y aura un sac à vrac, un sac à fruits et légumes, qui sera vendu 10 euros, et un bon à planter à 6 euros. Le principe de ce bon est qu’on plante un arbre ici en Belgique, dans nos forêts, et qu’on finance des programmes d’agriculture familiale durable en Amérique du Sud et en Afrique via Iles de Paix", précise encore Kathia Morano.