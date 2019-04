Les horticulteurs et pépiniéristes de Wallonie : privilégier la qualité et le local

Ils sont producteurs de plantes annuelles ou vivaces, de chrysanthèmes, d'arbustes, d'arbres fruitiers ou ornementaux, pépiniéristes généralistes ou spécialisés dans les plantes de collection. Aujourd'hui, ils étaient 24 établissements en Wallonie à ouvrir leur porte dans le cadre de la journée Hortidécouvertes. L'occasion de montrer, comment les plantes et les fleurs de nos jardins sont multipliées et cultivées par des producteurs professionnels.

Des milliers de personnes profitent donc des conseils des professionnels. Le gel, les fortes chaleurs de l'été dernier, les pelouses abîmées, chacun saute sur l'occasion pour obtenir des réponses personnalisées.

Frédéric Gabriel, pépiniériste à Bellevaux (Malmedy) explique que de plus en plus de gens se tournent vers les plantes grasses : "Nous avons pas mal de plantes vivaces qui résistent très bien aux fortes chaleurs. Elles commencent à avoir du succès".

Ce qui fonctionne bien aussi, ce sont les légumes et les herbes. Le "bien manger" prend de plus en plus d'importance aujourd'hui au sein des ménages. Frédéric Gabriel confirme : "On constate que de plus en plus de gens veulent savoir ce qu'ils mangent. Il achètent énormément de légumes vivaces, comme des plants de poireaux, oignons, choux, tomates,....".