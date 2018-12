Les hèyes au Vieux-Spa

A Spa, depuis une trentaine d'années, la tradition populaire des quêtes est de nouveau vivante. Un groupe sonne aux portes et récolte des bonbons en échange d'une chanson wallonne. Ces bonbons seront redistribués ce jeudi après-midi aux enfants du quartier. Cette tradition des quêtes a un nom wallon : les hèyes.

Une tradition, ça s'adapte, ça se recompose

Dans le quartier du Vieux-Spa, un groupe de chanteurs sonne aux portes. Ils sont une petite vingtaine de personnes, en blouse bleue et foulard rouge. Ce qu'ils font s'appelle hèyî : quêter, demander une obole. Paul est le responsable du groupe qui a relancé la tradition il y a une trentaine d'années. "Les dernières traces, c'est 1930 et les premières, c'est 1750. On va mendier des chiques, des friandises. Mais il y a encore cent ans, ce que les pauvres venaient demander aux portes, c'était de quoi manger. Des oeufs, de la farine, des gâteaux, des gaufres." En échange, eux étaient réputés apporter la prospérité aux généreux.

A l'origine les quêteurs étaient des pauvres. Au siècle dernier, des enfants qui récoltaient des friandises. Aujourd'hui, ce sont des adultes qui créent du lien social et qui donnent en échange des bonbons reçus. S'adapter, se recomposer selon les besoins de l'époque, c'est le propre des traditions populaires.