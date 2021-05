Les halles des foires de Coronmeuse, en cours de démolition, encore un peu plus détruites par un incendie

Les pompiers ont été appelés, ce samedi en début de soirée, pour un feu aux halles des foires. Ils ont dû affronter une forte émanation noirâtre au départ d’un tas de gravats. Et, comme le bâtiment est livré à la pioche des démolisseurs, il ne dispose plus d’électricité. Les extracteurs d’air n’ont donc pas fonctionné, et il a fallu casser des vitres, pour dissiper les épaisses fumées. Le sinistre a cependant pu être rapidement circonscrit, maîtrisé puis éteint. L’origine en reste indéterminée.