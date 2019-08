Les Halles Binète : un grand marché couvert bio

Les adeptes du bio connaissent certainement l’enseigne "Al’Binète". Le fondateur et responsable de la coopérative, Paul Mathieu, s’engage dans ce secteur en proposant des produits frais, locaux et 100% bios. Aujourd’hui, ce passionné lance un nouveau concept : les Halles Binète !

Il s’agit du premier marché couvert bio à Liège. Ce vaste espace de 750 m² est en cours de construction dans le quartier Saint-Walburge, sur les hauteurs de Liège. Les halles s’étendront sur une surface de 399 m², l’atelier de boucherie et la cuisine occuperont 150 m² et le reste de l’espace sera consacré à une réserve, des bureaux, une salle de formation et des locaux sociaux.

Dans ce nouveau bâtiment, les consommateurs trouveront du frais, du vrac, du zéro déchet mais surtout un véritable comptoir boucherie à la découpe.

Al-Binète est un des pionniers liégeois du secteur depuis 35 ans et compte 4 magasins (Liège, Haccourt, Waremme et Rocourt). Ce nouveau projet engendre le déménagement de l’enseigne de Rocourt vers le nouveau bâtiment.

Les Halles Binète seront ouvertes du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures (à l’exception du jeudi, jour de fermeture) et les dimanches de 10 heures à 18 heures.