Les Grignoux fêtent l'anniversaire des cinémas le Churchill et le Sauvenière à Liège

Les Grignoux célèbrent l'anniversaire de deux de leurs sites cinématographiques: les 25 ans du Churchill et les 10 ans du Sauvenière. Deux cinémas qui depuis leur ouverture respective en 1993 et en 2008, ont accueilli ensemble plus de six millions de spectateurs, amateurs de films d'auteurs, en version originale.

Mais on ne peut pas parler de l'anniversaire du Churchill et du Sauvenière, sans évoquer la salle du Parc à Droixhe, là où il y a 36 ans, en 1982, commençait via le concept du ciné-club, l'aventure des Grignoux. "A l'époque, il y avait de grands films, parfois des Palmes d'Or qui n'arrivaient pas jusqu'à Liège" explique Dany Habran, programmateur de la première heure" c'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure pour que ce genre de films puissent être découverts par le public liégeois." L'unique salle du Parc ne suffit bientôt plus. En 1993 les Grignoux acquièrent le Churchill. Quinze ans plus tard, en 2008, le Sauvenière est inauguré. Au total, sept salles situées en plein coeur de Liège.

"Dans une dynamique urbaine il est essentiel d'avoir une multiplicité d'acteurs culturels qui font que ta ville est vivante" souligne Pierre Heldenbergh, Administrateur délégué des Grignoux "la logique des multiplexes en périphérie des grands parkings est mortifère pour les villes". Les Grignoux doivent aussi leur succès à leur politique tarifaire. Sept euros maximum la séance et toujours en version originale. Et si la programmation a toujours privilégié les films d'auteurs, d'Art et d'Essai, elle a cependant évolué au fil du temps, laissant également la place à des productions plus grand public.

" On ne veut pas être dans une sorte de tour d'ivoire" tient à préciser Dany Habran " certains films de super-héros par exemple, quand ils sont pris en main par des réalisateurs comme Christopher Nolan, deviennent des films de référence, à l'image des westerns de John Ford. Du très bon cinéma populaire." Les Grignoux c'est aussi une entreprise d'économie sociale, forte de 125 emplois à Liège. Ce double anniversaire sera l'occasion de faire la fête ce 20 mai au Sauvenière, de revoir "Les convoyeurs attendent" au Churchill et de déguster "La Grignoux", une nouvelle bière bio et liégeoise. Infos: www.lesgrignoux.be