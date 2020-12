Les gouverneurs préviennent : le non-respect des règles Covid dans les gîtes coûtera cher

A l’approche des congés de fin d’année, les gouverneurs des provinces wallonnes tapent sur le clou pour le respect des règles dans les gîtes notamment. Ils rappellent la règle unique de bulle familiale avec maximum une personne de contact rapproché en plus.

Les propriétaires d’hébergement sont tenus de tenir un registre d’enregistrement et d’identification des personnes hébergées et de le présenter à tout contrôle policier par exemple. Et les gouverneurs préviennent : des contrôles ciblés seront organisés, avec des amendes à la clé. En cas de rassemblement de type lockdown party, l’amende vient d’ailleurs de grimper : 4000 euros pour l’organisateur, 750 pour les participants. De plus, les biens ayant servi au délit peuvent être saisis. Cela concerne par exemple les GSM, boissons, enceintes musicales et autres, mais aussi les véhicules des participants.