Les gilets jaunes ont été reçus à l'hôtel de ville de Liège

Quelques dizaines de gilets jaunes ont manifesté ce vendredi après midi dans le centre de Liège, pendant qu'une délégation a été reçue par le bourgmestre Willy Demeyer et le chef de corps de la police zonale, Christian Beaupère.

C'est une sorte de négociation qui s'est engagée, en particulier sur les modalités des manifestations des jours à venir. Le dépôt pétrolier de Sclessin jouxte en effet le stade du Standard, où une rencontre de championnat est prévue samedi soir. Un accord est intervenu pour que les manifestations des gilets jaunes ne viennent pas perturber le déploiement des forces de l'ordre. L'interdiction de brûler des palettes reste en vigueur, mais, chaque nuit, une "trève" intervient entre minuit et quatre heures, pour que les gilets jaunes puissent se réchauffer.

La discussion a également abordé des questions de fond, et les revendications du mouvement, qui ne se limitent pas à une détaxation des carburants. Les émissaires des gilets jaunes ont apparemment apprécié que la demande d'un retour de la TVA à 6% sur l'électricité soit réaffirmée par le bourgmestre liègeois, parmi d'autres points, comme des mesures en faveur des familles monoparentales. Willy Demeyer a proposé de faire remonter leurs revendications auprès des instances du Parti socialiste.

Des blocages aux abords de la place Saint-Lambert

A la sortie, plusieurs participants ont exprimé de la déception quant à la teneur de la rencontre, et ont commencé à bloquer le trafic dans le centre historique de la cité ardente. Après un gros quart d'heure, les barrages ont été levés, et les gilets jaunes sont partis rejoindre Wandre et le dépôt Total, déjà le théâtre de manifestations ces derniers jours.