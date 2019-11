Les gilets jaunes liégeois envisagent de célébrer leur anniversaire chez Nethys

Les gilets jaunes sont de retour sur le terrain. Un an tout juste après leur première manifestation en Belgique, ils vont organiser un blocage de camions ce soir dans le Hainaut, sur l'autoroute E42, et envisagent également une action à Liège dans les prochains jours, devant le siège de Nethys, rue Louvrex.

Luc Nissen, un des gilets jaunes liégeois de la première heure, entend ainsi dénoncer le fait que "des gens sont toujours dans la misère et doivent vivre avec moins de mille euros par mois alors qu'on fait des cadeaux de 19 millions à Stéphane Moreau et consort pour les remercier d'avoir mal travaillé !"

Un an après le début du mouvement, les actions à venir auront valeur de test pour ces gilets jaunes. Sont-ils encore capables de se mobiliser et de réaliser des manifestations d'ampleur ? Les dernières tentatives dans les dépôts pétroliers liégeois ou sur le futur site d'Alibaba à Bierset semblent démontrer le contraire. A chaque fois, ils n'étaient qu'une poignée de manifestants. Une débandade que déplore Luc Nissen "Il faudrait arrêter de fonctionner avec des petits groupuscules désorganisés et se retrouver tous ensemble pour marquer le coup. Mais même en préparant ces actions, mobiliser devient très difficile alors que l'an dernier, on arrivait à rassembler sur Liège 100 à 150 personnes en deux heures de temps"