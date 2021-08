Les gens du voyage se sentent discriminés suite aux propos de Maurice Mottard

En début de semaine, le bourgmestre de Grâce-Hollogne, Maurice Mottard, se plaignait de la présence sans autorisation de gens du voyage sur des terrains proches de l’aéroport de Bierset. Il estimait que sa commune devenait une adresse de référence pour cette communauté. Cette commune n’a pourtant pas de lieu d’accueil spécifique pour les gens du voyage, le bourgmestre estimant remplir déjà suffisamment sa part en termes d’accueil avec le centre pour réfugiés de la Croix-Rouge à Bierset.

Des propos qui font bondir Manuel Charpentier, le président du Comité national des gens du voyage. Pour lui, le vrai problème, c’est d’une part le manque de terrains d’accueil, malgré des incitants financiers, et d’autre part la discrimination dont sa communauté fait l’objet : " Il est vrai que l’argent est disponible à la Région wallonne, mais il n’y a aucune commune qui s’engage à créer des aires de stationnement pour les gens du voyage. Nous vivons une discrimination parce que quand on remonte à la nuit des temps, les gens du voyage ont toujours été présents en Belgique. Cette culture, cette tradition, nous l’avons dans l’âme, nous l’avons dans le sang, et nous voulons la garder à tout prix. Elle est en nous ", détaille-t-il.

Cette situation, les gens du voyage la vivent difficilement au quotidien : " Au quotidien, nous vivons constamment l’expulsion. Nos enfants grandissent dans l’exclusion, dans la peur du lendemain. Quand nous sommes à quelques caravanes dans une commune, la police intervient. Le contact et le dialogue ne s’établissent pas toujours comme il faut et c’est traumatisant pour les jeunes enfants qui voient ce qui se passe par rapport à la manière dont leurs parents vivent ", souligne Manuel Charpentier.

Et celui-ci de lancer un appel : " Nous sommes là. On existe et il faut faire avec nous. Je crois qu’il faut maintenant mettre un halte-là à la discrimination envers les gens du voyage ", s’insurge-t-il tout en appelant les communes à créer des aires destinées à l’accueil de sa communauté.