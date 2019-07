Les funérailles de Robert Waseige ont lieu ce matin à Liège. L'ancien joueur et entraineur de football sera inhumé dans son fief liégeois, au cimetière de Sainte-Walburge.

Le funérarium (Les Mosanes) sur les hauteurs de Liège était trop petit pour accueillir les nombreuses personnes venues rendre un dernier hommage à l'ancien sélectionneur des Diables Rouges. Une grosse centaine attendaient à l’extérieur. Parmi celles-ci, des anciens et des jeunes joueurs du football club liégeois, des personnalités politiques et du monde du spectacle. Et puis les supporters du RFCL étaient présents en masse, écharpe sang et marine autour du cou, aux couleurs du club auquel Robert Waseige a tant apporté. Dans la foule, on a reconnu Michel Preud’homme, Georges Leekens, Daniel Van Buyten aux côtés de sa famille.

Robert Waseige est décédé le 17 juillet.