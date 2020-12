Les festivals lancent l'idée des tests rapides pour maintenir leurs concerts en 2021

Les festivals veulent à tout prix éviter de revivre un deuxième été sans concert. Ils se sont donc fédérés pour soumettre des propositions concrètes, comme l’obligation de se faire vacciner ou de passer des tests Covid rapides. "L’idée d’un test très rapide avant de venir au festival est dans l’air. C’est notamment en Angleterre que l’idée est née. Nous en attendons impatiemment des nouvelles parce que c’est quelque chose qui pourrait se faire et qui pourrait permettre aux événements d’avoir lieu", explique Marc Radelet, attaché de presse des Francopholies de Spa.

Pour le moment, on est plutôt dans la tendance où tout le monde travaille pour qu’il y ait bien des festivals en 2021.

Bien conscient que la tenue de son festival dépendra de l’évolution de la crise sanitaire, le directeur des Ardentes, Fabrice Lemproye, repose également ses espoirs sur ce genre de solutions : "Il y a ces nouvelles donnes qui sont les vaccins et les tests rapides. On travaille sur des protocoles et des procédures qui devront être acceptés par les autorités. Pour le moment, on est plutôt dans la tendance où tout le monde travaille pour qu’il y ait bien des festivals en 2021."

Des affiches 2020 remaniées pour 2021

Et en attendant les accords des autorités, les organisateurs s’activent : "On est de toute manière obligés de travailler quasi un an à l’avance par rapport à beaucoup d’aspects. On ne peut pas se permettre d’arrêter et d’attendre les feux verts", pointe le directeur des Ardentes. L’heure est donc à la programmation : "On a quand même reconduit 80% de notre affiche, mais on a aussi ajouté deux nouvelles têtes d’affiche : Cardi B, au niveau international, et Lanso. Il y a encore deux grosses têtes d’affiche qui pourront s’ajouter dans les prochaines semaines."

Pour les Francos, même topo. Quelques artistes, comme Vanessa Paradis, -M- ou Mika, ont annulé leur date, mais d’autres têtes d’affiche ont été annoncées : Vitaa, Slimane et Clara Luciani.

Les festivaliers au rendez-vous

"En ce qui concerne les Ardentes, on a proposé toute une période de remboursement et on a été plutôt agréablement surpris : plus de 80% des festivaliers ont gardé leur ticket", se réjouit Fabrice Lamproye. De nouveaux tickets sont par ailleurs déjà en vente pour les Ardentes, tout comme pour les Francofolies de Spa.