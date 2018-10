Les femmes bourgmestres en Province de Liège: la parité très loin d'être atteinte

Le scrutin d'hier a t'il porté plus de femmes au pouvoir ? On est encore loin de la parité ...

Le scrutin de 2012 avait permis à 13 femmes de devenir première citoyenne de leur commune. Pour 2018, le décompte n'est pas terminé. Il y en aura un peu plus. Juste un peu ... Sur les 84 communes de la province, on reste largement sous les 20%.

Les confirmées

Il y a d'abord celles qui confortent leur place et qui conservent leur fauteuil. Isabelle Simonis à Flémalle, Valérie Dejardin à Limbourg, Caroline Cassart à Ouffet, Christine Servaes à Juprelle. Muriel Targnion à Verviers et Virginie Defrang-Firket, elles, sont arrivées en cours de mandature et confirment leur statut de première dame de la commune.

Les nouvelles venues

Il y aussi les nouvelles venues, nouvelles comme bourgmestre mais pas nouvelles dans l'arène politique. Véronique Bonni est devenue bourgmestre de Dison, remplaçant ainsi Yvan Ylieff qui était mayeur depuis 1973, avant la fusion des communes.

Sophie Delettre à Spa, s'installe dans le siège bien boulonné de Joseph Houssa.

A Tinlot, Christine Guyot succède à Cilou Louviaux et à Bassenge, c'est Valérie Hiance qui prend les commandes de la communes. A Plombières, le changement de majorité fait émerger Marie Stassen. A Berloz, Béatrice Moureaux, ancienne échevine, devient bourgmestre.

Il y a là où on négocie ...

Des femmes pourrait émerger à Visé où Viviane Dessart pourrait prendre la main. Incertitude aussi Esneux pour Laura Icker. A Oreyer, en revanche; Isabelle Albert a été reléguée dans l'opposition.



Elles ne seront pas bourgmestres (cette fois-ci)mais elles se tiennent en embuscade

A Seraing, au parti socialiste, elles sont trois femmes derrière Francis Bekaert : Deborah Geradon, Laura Crapanzano et Sabine Roberty. Elles ont réalisé de bons scores personnels et revendiqueront sans doute une place de choix au sein du collège. 2024 sera peut être l'année des femmes à Seraing.

A noter que Chantal Daniel, à Soumagne, ne se représentait plus