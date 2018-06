Les fascines à poissons sur la dérivation: extension du domaine de la ponte

Ces paniers végétalisés ont commencé à fleurir voici un an le long des berges de la Dérivation, à Liège, à titre d'expérience pilote. Il s'agit, dans cette portion de fleuve très canalisée, d'aider les poissons à trouver des endroits où pondre leurs oeufs, et d'aider ensuite les alevins à trouver des endroits où s'abriter des courants et des prédateurs.

L'essai, apparemment, mérite d'être transformé, puisque le conseil communal, ce lundi soir, a voté le principe d'un cahier des charges conclure un accord avec un prestataire de services pour le placement et la maintenance de ces supports, qui consistent en une structure métallique et des rouleaux de fibres pour que les plantes s'enracinent, afin de contribuer au repeuplement alieutique...