Les faillites liégeoises, en très forte hausse

Le tribunal de l’entreprise de Liège a tenu sa dernière audience de l’année, ce lundi, et il a prononcé ses deux dernières faillites. Le bilan est lourd : très précisément 1063 sociétés ont été liquidées, contre 856 douze mois plus tôt. C’est une augmentation de près de 25%. Il faut cependant se garder de tout catastrophisme : l’an passé, les faillites verviétoises et hutoises n’ont été intégrées à ce décompte qu’à partir du mois de mai.

Parmi les tendances à surveiller, il convient de noter plusieurs faillites d’avocats mais surtout, de médecins ou d’infirmiers et infirmières. Ces titulaires de professions libérales ont été nombreux à "passer en société", ces dernières années, alléchés par les multiples avantages fiscaux par rapport au statut d’indépendant. Mais ça réclame une rigueur de gestion qui ne se rencontre pas toujours…