Les factures impayées, un casse-tête pour l’hôpital de la Citadelle à Liège

Depuis le début de la pandémie, l’accès aux soins et consultations dans cet établissement liégeois ne nécessite plus de passer d’abord au guichet de paiement. C’est un geste en faveur des usagers qui ont vu leurs revenus chuter avec la crise sanitaire. Pour autant, la proportion de factures impayées n’a pas augmenté. C’est plutôt une bonne nouvelle, mais c’est la seule.

Il reste quand même, bon an mal an, plus de quatre millions et demi de créances à récupérer. C’est un marché potentiellement juteux, confié à des spécialistes après une procédure de mise en concurrence. Mais pour la troisième fois, le conseil d’État vient de suspendre l’attribution du contrat pour les deux ans à venir. Au-delà du cas particulier de la Citadelle, c’est révélateur d’une véritable bataille rangée entre huissiers de justice et sociétés de recouvrement. Les premiers, lorsqu’ils doivent intervenir auprès d’un tribunal, ont un tarif légal à respecter pour leurs prestations. C’est donc sur les démarches "amiables", lettres de rappel, courriers de relance, mises en demeure, que ce travail peut devenir très rentable. Les divers candidats rivalisent sur le taux de réussite qu’ils s’engagent à atteindre, et sur le pourcentage de commission qu’ils demandent à percevoir.

L’hôpital de la Citadelle est accusé à demi-mot de casser les prix. C’est la firme EuroFidès qui a décroché le gros lot, avec une offre à la moitié du soumissionnaire le plus cher. Qui va finir par être désigné ? L’affaire est d’une grande technicité. L’issue de cette guéguerre devrait pourtant intéresser tout le secteur de la santé : plus le montant proposé pour assurer ce service est bas, plus le risque est élevé de surcharger, au final, les patients à coups de frais multiples et divers.