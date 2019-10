Les exigences des constructeurs automobiles poussent certains concessionnaires à se muer en garagistes "toutes marques"

Peut-être faites-vous partie des automobilistes qui ont vu leurs garagistes quitter le réseau d’un constructeur pour poursuivre leurs activités en "toutes marques" ? Ces dernières années, le phénomène est observé dans tout le pays. Il génère notamment une concurrence entre les garagistes concernés et les marques qu’ils représentaient auparavant, chacun essayant de s’assurer la fidélité de la clientèle existante.

Des exigences de plus en plus élevées

A quoi est due cette évolution ? Nous avons posé la question à Serge Istas, secrétaire général Wallonie-Bruxelles de Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes. "Le marché de l’automobile en Europe et plus particulièrement en Belgique, c’est un marché fermé. On vend environ 500.000 voitures neuves en Belgique et ce depuis plus de 10 ans." répond-il, "Lorsqu'un constructeur veut prendre des parts de marché, il est obligé de les prendre à son voisin puisqu’il n’y a plus d’expansion. Donc, les exigences en matière de marketing et en matière de concessions sont de plus en plus élevées que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau du bâtiment ou encore des services qui sont rendus. Et en Belgique, les concessions sont en moyenne relativement petites par rapport aux pays limitrophes, ce qui fait que certains concessionnaires soit n’arrivent pas, soit ne souhaitent pas continuer à investir pour atteindre les volumes qui sont préconisés par les constructeurs. Le choix du "toutes marques" évidemment cela veut dire ne plus fonctionner avec une marque. Au registre des avantages, si on peut appeler cela des avantages, cela veut dire qu’il n’y aura plus d’imposition du fournisseur, d’imposition notamment financière au niveau des prises fermes de véhicules, au niveau du bâtiment, au niveau du volume de personnel occupé. Cela veut dire qu’il est tout à fait libre évidemment de choisir ses fournisseurs. Mais d’un autre côté, il n’y a plus de support marketing et il n’y a plus de support technique non plus."

Les conséquences pour les clients

Difficile d’obtenir un commentaire des intéressés. Récemment, sur les réseaux sociaux, un garagiste désormais "toutes marques" de la région liégeoise a, en tout cas, tenu à défendre ses compétences vis-à-vis de ses clients. Après pareil divorce commercial, le garagiste essaie forcément de conserver sa clientèle, tandis que la marque concernée cherche de son côté à orienter cette même clientèle vers un établissement resté dans son réseau. "Evidemment, lorsqu’on quitte une marque, du jour au lendemain on ne devient pas incompétent bien entendu. Donc je pense que, dans ce registre-là, du moins sur les clients existants, il est sans doute possible encore de leur offrir un certain volume de services. Hormis évidemment la garantie, puisque la garantie est assumée et payée par le constructeur, le constructeur va toujours exiger qu’elle soit assumée par un de ses garages.", explique Serge Istas.

Les constructeurs veulent des giga-concessions

Le phénomène de concentration devrait se poursuivre. "En Belgique, on a du retard en matière de modèle économique de distribution de voitures, du retard simplement parce que c’est un petit pays avec beaucoup de concessions qui sont relativement proches les unes des autres.", relève le représentant de Traxio,"Or, ce modèle économique, il ne colle pas avec les attentes des constructeurs qui eux fonctionnent sur des volumes beaucoup plus importants et des giga-concessions telles qu’on en voit en Allemagne ou en France. Donc, pour survivre, En Belgique, les concessionnaires doivent se rassembler soit en fusionnant, soit en se faisant racheter notamment par de grands groupes belges ou étrangers."